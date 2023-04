Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag war Hanno Balitsch privat in Sachen EM unterwegs. Zum Abschluss des Lehrgangs zum Fußballlehrer, den der frühere Profi im Frühjahr erfolgreich absolvierte, hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Absolventen in die Allianz Arena geladen. In den Tagen zuvor war der 40-Jährige für das ZDF als Co-Kommentator unterwegs, und erlebte in Budapest und Bukarest die EM ganz unterschiedlich.

Herr Balitsch, sie waren beim 4:2 der deutschen Mannschaft gegen Portugal im Stadion. Wieviel Spaß hatten Sie?

Der DFB hat das bestmögliche Spiel für uns