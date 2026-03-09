Nach dem Abstieg ging Verbandsligist TuS Mechtersheim mit dem Ziel in die Saison, sofort in die Oberliga zurückzukehren. Nun ist er souveräner Tabellenführer.

Wer soll dieses hochkarätig besetzte und spielstarke Team in den verbleibenden sechs Heim- und fünf Auswärtspartien des TuS noch aufhalten? Trainer Nauwid Amiri hält aber nichts von Vorschusslorbeeren: „Durch sind wir erst, wenn wir rechnerisch nicht mehr eingeholt werden können“ wiegelt er ab. Trotzdem sieht der 33-Jährige sein Team nach dem Arbeitssieg gegen Bretzenheim auf einem sehr gutem Weg.

Obwohl mit einer Partie im Rückstand, besitzt der Titelanwärter acht Zähler Vorsprung auf Jahn Zeiskam. Mit einem Sieg in der Nachholpartie gegen Eintracht Bad Kreuznach kann er den Abstand ausbauen. Glücklich äußert sich der Übungsleiter auch über das Erreichen des Halbfinales im Südwestpokal: „Wir freuen uns riesig auf dieses Highlight bei uns an der Kirschenallee.“

„Brutale individuelle Qualität“

Die beim personellen Umbruch vor der Saison hinzu gekommenen zahlreichen Neuen hätten ausnahmslos eingeschlagen. Probleme bekommt Amiri, wenn er Schlüsselspieler und herausragende Akteure benennen soll: „Eigentlich müsste ich aus der ersten Elf alle erwähnen, vom Torwart bis zum Linksaußen. Nico Pantano mit seiner Erfahrung, seiner brutalen individuellen Qualität und Mentalität ist allerdings schon ein Ausnahmespieler und unser Strippenzieher.

Auch Kapitän Marcel Bormuth und die Defensivspezialisten Daniel Evrard sowie Edonarto Leposhtaku kann man zum Führungspersonal zählen. Im Angriff sorgen die torgefährlichen Aleksander Biedermann (12) und Andrew Wooten (16) für die meisten Treffer.“

Zweigleisige Kaderplanung läuft

Die große Stärke des Kollektivs sei aber die Geschlossenheit, gepaart mit der sehr hohen individuellen Qualität. Amiri schwärmt nicht nur von der Truppe und seinen Co-Trainern, sondern auch vom gesamten Umfeld: „Vom Vorstand bis hin zum Platzwart sind wir eine ganz tolle Familie mit riesigem Zusammenhalt.“

Die Kaderplanung für die kommende Runde laufe auf Hochtouren. „Natürlich zweigleisig“ betont der Coach. Als Zugänge stehen Zeiskams Top-Torjäger Robert Canusa, Talent Paul Schall von den A-Junioren des FC Speyer 09 sowie der Japaner Shoma Nishino, bisher VfB St. Leon, bereits fest. Weitere Gespräche seien im Gange. Nahezu ausnahmslos hätten die Leistungsträger verlängert. Bei Wooten stehe die Zusage kurz bevor. „Er ist ein super Typ, der keine Allüren kennt und gewiss noch ein sehr gutes Jahr in der Oberliga spielen kann.“ Biedermanns Bleiben sei von privaten und beruflichen Entwicklungen abhängig.

Fährt der Bruder zur Weltmeisterschaft?

Neben dem sich abzeichnenden Oberliga-Aufstieg blickt der TuS-Coach auch mit Vorfreude auf die WM. Ob sein Bruder Nadiem, neunfacher Nationalspieler und derzeit verletzter Kopf des Bundesligisten Mainz 05, eine Berufung erhalte, sei noch offen. Natürlich träume er wie alle Fußballer davon, bei einem solchen sportlichen Spektakel, wohl dem Höhepunkt eines Fußballerlebens, dabei zu sein. Zunächst müsse er aber seine Fersenverletzung auskurieren, dann werde man weitersehen.