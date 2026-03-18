MECHTERSHEIM. TuS Mechtersheim ist im Halbfinale des Verbandspokals ausgeschieden. Trainer Nauwid Amiri ist trotz der Niederlage gegen Schott Mainz stolz auf sein Team.

Die Enttäuschung währte nur kurz nach dem typischen Pokalfight, den der TuS Mechtersheim dem Regionalligisten Schott Mainz im Halbfinale des Verbandspokals geliefert hatte. „Ich bin unglaublich stolz auf mein Team, das heute den 848 Zuschauern eine phantastische Leistung geboten hat. Wir waren nah dran und hätten das Finale so verdient gehabt“, sagte Trainer Nauwid Amiri. Der Verbandsliga-Tabellenführer unterlag dem zwei Klassen höher spielenden Favoriten erst im Elfmeterschießen mit 5:6 (1:2, 2:2). Wie im vergangenen Jahr steht Mainz im Endspiel, wo Schott dem FK Pirmasens unterlag. Der Sieger des Verbandspokals qualifiziert sich für den DFB-Pokal.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Anstoß Schott, Pass in die Tiefe auf Abdellatif El Mahaoui, der mit Flachschuss ins lange Eck nach knapp zehn Sekunden die Gäste in Führung brachte. Alexander Biedermann bot sich kurz darauf die Gelegenheit zum Ausgleich, doch sein Abschluss geriet etwas zu hoch (3.). Mehr Glück hatte wenig später Nico Pantano. Sein Freistoß aus etwa 30 Metern segelte an Freund und Feind und auch an dem verdutzten Mainzer Keeper Jan Schulz vorbei zum Ausgleich ins Netz (11.).

Zwei Fehlschüsse für Mechtersheim

Ein Klassenunterschied war zwar hinsichtlich der Spielanteile kaum zu erkennen, doch die Gäste wirkten etwas abgeklärter und mit ihren schnellen und ballsicheren Angriffsspitzen auch etwas gefährlicher im Spiel nach vorne. Die Mechtersheimer Abwehrrecken Edonart Leposhtaku, Daniel Evrard und Mate Bozic hielten energisch dagegen und ließen kaum etwas zu – bis zur 34. Spielminute, als erneut El Mahaoui mit unhaltbarem Schuss in den Torwinkel erneut zuschlug.

Verheißungsvoll starteten die Gastgeber in die zweite Hälfte. Der auf der rechten Außenbahn stark auftrumpfende Lion Schubach setzte sich gegen mehrere Abwehrspieler durch, passte zu Andrew Wooten, der nicht lange fackelte und mit einem sehenswerten Schuss in das Dreieck den Ausgleich erzielte (49.). Dabei blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit und auch die Verlängerung brachte keinen Sieger. Das folgende Elfmeterschießen stand ebenfalls auf Messers Schneide – Mechtersheim vergab zweimal, Etienne Portmann behielt als letzter Schütze die Nerven und sicherte seiner Elf den Sieg und den Finaleinzug.