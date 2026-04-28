Noch ein Zähler fehlt zur Meisterschaft in der Verbandsliga Südwest und damit zum direkten Wiederaufstieg in die Oberliga. Auch die nächsten Ziele sind schon definiert.

„Wir haben uns als Mannschaft das Ziel gesetzt, den Allzeit-Verbandsliga-Punkterekord von Schott Mainz einzustellen“, betont Mechtersheims Trainer Nauwid Amiri, der den Blick auch schon auf die Folgesaison gerichtet hat: „Ein einstelliger Platz ist mein klares Ziel.“ Mainz holte 2014 satte 81 Zähler. Gewinnt der TuS alle vier ausstehende Partien, kommt er auf die gleiche Bilanz, es fehlen aktuell aber noch 22 Treffer in der Tordifferenz zur Schott-Bilanz.

Im Anschluss soll die ohnehin schon namhafte Mannschaft, die im Pokal unterstrichen hat, dass sie durchaus aktuell bereits in der Oberliga mithalten könnte, massiv verstärkt werden. Der Stamm bleibt zusammen, lediglich bei Stürmer Aleksandar Biedermann sieht es nach einem Karriereende aus. Für ihn wurde in Etienne Portmann (Schott Mainz) schon ein Ersatz verpflichtet, den man getrost zu den besten Spielern der künftigen Oberliga wird zählen können. Als Freigeist soll der Offensivmann die Abwehrreihen des Gegners schwindelig spielen. In Robert Cenusa aus Zeiskam und Firat Alpsoy aus Kandel kommen junge Nachwuchsstürmer mit viel Potenzial.

Neuer Torwart hat Oberliga-Erfahrung

In Robin Schneider kommt ein oberligaerfahrener Keeper, der Sören Pätzold Konkurrenz machen soll. Weil zudem in Shoma Nishino und Paul Schall weitere Spieler in Probetrainings überzeugt haben und verpflichtet wurden, wird es auch Abgänge in der zweiten Reihe geben, wenn die Bereitschaft fehlt, vorwiegend in der Bezirksliga-Elf des TuS aufzulaufen. Der Prominenteste darunter: Marc Barisic, der nach Ruchheim wechselt.

Mechtersheim hatte vor dem Abstieg meist geringere finanzielle Möglichkeiten als die Konkurrenz. Die Zeiten haben sich etwas geändert. „Wir haben das Marketing viel besser aufgestellt, neue Sponsoren bekommen“, erklärt Heiko Magin, der Sportdirektor, der in diesem Zusammenhang den ehemaligen Trainer Ralf Gimmy lobt, da dieser in seiner neuen Funktion sehr viel erreicht habe. Zudem habe Osman Boyraz, ein guter Freund von Coach Amiri, einiges bewegt. Vorsitzender Holger Lorfing betont, dass der Vorstand finanziell keine Risiken eingehen werde, auch wenn Amiri sagt: „Wir suchen noch einen Sechser und einen Innenverteidiger, die unser Niveau nochmals heben, und einen starken Back-up für die rechte Seite, der Lion Schubach gleichwertig ersetzen kann.“

Was den Trainer wurmt, sind die seiner Meinung nach zu vielen Gegentreffer. Das macht er aber ausdrücklich nicht an fehlender Qualität der jetzigen Stammspieler fest, sondern eher an fehlendem Konkurrenzkampf.

Wunsch nach „schöneren Stadien“

Jedenfalls freut sich Amiri „auf bessere Gegner und schönere Stadien wie Worms, Koblenz oder eventuell noch Pirmasens“. Wenn er seine Wunschspieler auch bekommt, dann sollte sein Ziel mit dem qualitativ und quantitativ bestens ausgestatteten Kader auch zu erreichen sein. Und es könnte auch im Pokal vielleicht noch etwas weitergehen als „nur“ ins Halbfinale.