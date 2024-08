Lukas Dauser schlägt bei seiner Übung am Barren mit dem Bein auf den Holm. Damit ist die ersehnte Olympia-Medaille in Paris futsch. Der 31-Jährige ist sichtlich enttäuscht.

Paris (dpa) - Turn-Weltmeister Lukas Dauser hat bei den Olympischen Spielen in Paris an seinem Spezialgerät Barren keine Medaille gewonnen. 44 Tage nach seinem Muskelbündelriss im rechten Bizeps turnte der 31-jährige Unterhachinger in einem hochklassigen Finale nicht fehlerfrei zu 13,700 Punkten und belegte damit Rang sieben. Bei einer Drehung schlug Deutschlands Sportler des Jahres mit einem Bein auf den Holm.

Olympiasieger wurde wie 2021 in Tokio der Chinese Jingyuan Zou mit 16,200 Punkten. Silber gewann Illia Kowtun aus der Ukraine mit 15,500 Zählern. Bronze holte sich Team- und Mehrkampf-Olympiasieger Shinnosuke Oka aus Japan mit 15,300 Punkten.

Er habe sich an seinem Paradegerät diesmal nicht wirklich wohlgefühlt, sagte Dauser im ZDF. «Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich war eigentlich bereit, aber bin irgendwie nicht so zu 100 Prozent in den Modus gekommen, mein Ding hier durchzuziehen. Vielleicht habe ich mir selbst ein bisschen zu viel Druck gemacht, wollte irgendwie ein Happy End für meine Geschichte», erklärte der Silbermedaillengewinner der Spiele von 2021. Er müsse «die Pille jetzt irgendwie schlucken» und sei dennoch stolz, überhaupt dabei gewesen zu sein.