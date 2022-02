Am Ende eines kunterbunten Fußball-Bundesliga-Spieltages endeten am Sonntagabend in Sinsheim zwei Serien. Die TSG 1899 Hoffenheim bezwang Arminia Bielefeld 2:0 (1:0).

Hoffenheim gewann zum ersten Mal wieder nach vier Niederlagen, die Ostwestfalen waren zuvor sechs Mal in Folge ungeschlagen geblieben.

Das verdiente 1:0 konnte ja im Grunde kein anderer erzielen. Am Freitag war Kapitän Benjamin Hübner überglücklich, dass er ein weiteres Jahr bei der TSG bleibt, am Sonntag unterstrich der lange verletzte Innenverteidiger seinen Wert für die Mannschaft, indem er in der 22. Minute nach einer Flanke von David Raum das 1:0 köpfte.

Rasant unterwegs

Die Hoffenheimer spielten einen rasanten Fußball, ließen der Arminia kaum Zeit zum Luft holen, eine Flanke nach der anderen rauschte in den Strafraum, sie hatten noch viele Möglichkeiten. In der 51. Minute war alles klar, Georginio Rutter markierte das 2:0 – nach einer Vorlage von Munas Dabbur. „Wenn wir die Konter besser ausspielen, hätte es auch noch höher ausgehen können“, sagte Benjamin Hübner.

Bei den wenigen Chancen der Arminia war Torhüter Oliver Baumann in seinem 250. Spiel auf der Hut.

So spielten sie

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Vogt, Grillitsch, Hübner (74. Posch) - Bebou (74. Bruun Larsen), Geiger (84. Rudy), Samassékou (84. Nordtveit), Raum - Baumgartner - Rutter (63. Kaderabek), Dabbur

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper (57. Ramos), Nilsson, Laursen (62. Bello) - Schöpf, Vasiliadis - Okugawa (75. Lasme), Castro, Krüger (62. Hack) - Serra (62. Klos)

Tore: 1:0 Hübner (22.), 2:0 Rutter (51.) - Gelbe Karten: Geiger (5), Grillitsch (5) - Beste Spieler: Hübner, Vogt, Raum - Ortega, Nilsson - Zuschauer: 10.000 (ausverkauft) - Schiedsrichter: Hartmann (Wangen im Allgäu)