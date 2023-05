Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Wettkämpfe haben die Kunstturner der TSG Grünstadt nun in Folge verloren. Nach der dritten Niederlage in der 2. Bundesliga, am Samstag bei der KTG Heidelberg, konnte die Riege aber trotzdem feiern.

Die Kunstturner der TSG Grünstadt haben am Samstag im Rhein-Neckar-Derby der Zweiten Bundesliga bei der KTG Heidelberg mit 27:36 Score-Punkten verloren. Dennoch war die Freude bei den Pfälzern