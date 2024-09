Für die Kunstturner der TSG Grünstadt ist es die Jubiläumssaison. Zum 25. Mal in Folge startet das Aushängeschild des Vereins in der Zweiten Bundesliga. Und zum Auftakt steht gleich ein Heimkampf am Samstag, 16 Uhr, gegen den großen Meisterschaftsfavoriten MTV Ludwigsburg an.

Nico Köhler gibt seine Premiere für die TSG. In der Vergangenheit stand der heute 21-Jährige auf der Seite eines Gegners: Drei Jahre turnte der Kieler für den Grünstadter