Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Personalmangel, viele Fehler, eine Schwäche am Boden: Für die Kunstturner der TSG Grünstadt will es in der 2. Bundesliga einfach nicht laufen. Am Samstag verlor die Mannschaft der Trainer Florian Bachmann und Alexander Pogoreltsev vor der heimischen Tribüne gegen die KTV Fulda mit 22:39 Score-Punkten.

Bereits eine Woche zuvor beim TV Großen-Linden lief es nicht gut für die TSG. Auch hier lag die Schwäche am Boden. Doch die größten Sorgen bereitet der TSG gerade der Personalstand.