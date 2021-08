Seit die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga spielt, also seit 2008, hat der Klub im DFB-Pokal wenig erreicht. Nun gibt es einen neuen Anlauf.

Am Montag um 18.30 Uhr spielt die TSG 1899 beim Drittligisten Viktoria Köln. In der vergangenen Spielzeit war schon in der zweiten Runde Endstation, durch die 8:9-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen die SpVgg Greuther Fürth. Über das Viertelfinale kam die Mannschaft nie hinaus.

„Unsere Testspiel-Auftritte machen mich zuversichtlich. Wir haben uns in der Vorbereitung von Spiel zu Spiel entwickelt. Wir spüren ein Kribbeln, dass es wieder losgeht“, sagte gestern Trainer Sebastian Hoeneß, der sich dennoch vermutlich gleich ein bisschen an die vergangene Saison erinnert fühlt, denn zum Pokalauftakt fehlen bis zu zehn Spieler.

Das ist nicht schlimm, denn immer noch ist der Kader üppig aufstellt, Hoeneß betonte auch gestern, dass er sich gerne einen schlankeren Kader wünscht. „Wir nehmen den Pokal sehr ernst. Es ergibt nur aktuell keinen Sinn, große Ziele auszusprechen“, sagte der Hoffenheimer Trainer. Es war nun seine zweite Vorbereitung. „Wir kannten uns alle, das hilft, wir sind von einer höheren Ausgangslage gestartet.“

Kapitän bleibt Benjamin Hübner, obwohl er die gesamte vergangene Spielzeit verpasste. Sein Stellvertreter ist wieder Oliver Baumann. In den Spielerrat wurden Ermin Bicakcic, Sebastian Rudy, Andrej Kramaric und Oliver Baumann gewählt. öpf