Die TSG 1899 Hoffenheim hat am vergangenen Wochenende eine große Chance verpasst. Durch die Heimniederlage gegen den 1. FC Köln versäumte es das Team, einen weiteren großen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Am Samstag (15.30 Uhr) steht nun die knifflige Aufgabe bei RB Leipzig an.

Es war schön, es war gut. Siege gegen Hertha BSC, Werder Bremen und Schalke 04, ein respektables Unentschieden beim FC Bayern, die TSG 1899 war drauf und dran, sich ihrer Abstiegssorgen zu