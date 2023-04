Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Punkte, Platz zehn: Der Start der TSG 1899 Hoffenheim in die Saison ist durchwachsen. Was sind die Gründe? Wie geht es weiter? Fragen und Antworten vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg.

Wie waren die bisherigen Auftritte?

Seit dem forschen Beginn mit dem 4:0 beim FC Augsburg hat die TSG 1899 nicht mehr gewonnen. Es folgte noch das großartige Spiel bei Borussia Dortmund, dort