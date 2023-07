Marketa Vondrousova hatte vor dem Turnier in Wimbledon kaum jemand auf der Rechnung. Doch nun steht die Tschechin beim Rasen-Klassiker überraschend im Halbfinale.

London (dpa) - Die Tschechin Marketa Vondrousova hat in Wimbledon überraschend das Halbfinale erreicht. Die 24-Jährige gewann in London gegen die Amerikanerin Jessica Pegula mit 6:4, 2:6, 6:4 und überstand damit zum ersten Mal in ihrer Tennis-Karriere beim Rasen-Klassiker das Viertelfinale.

Die Finalistin der French Open von 2019 verwandelte nach 1:55 Stunden ihren zweiten Matchball. Im Halbfinale trifft sie entweder auf die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek oder Jelina Switolina aus der Ukraine.

«Ich weiß gar nicht, was gerade passiert ist. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich das Spiel im dritten Satz noch gedreht habe», sagte Vondrousova nach ihrer starken Vorstellung.

15-minütige Pause wegen drohenden Regens

Pegula gelang auf dem Court 1 ein frühes Break, doch dann übernahm Vondrousova erst einmal das Kommando. Die Tschechin überzeugte mit druckvollem Spiel und drehte den ersten Satz noch herum. Doch Pegula fand einen Weg zurück in die Partie und schaffte den Satzausgleich. Nun schien die Amerikanerin nicht mehr zu stoppen zu sein.

Auch eine rund 15-minütige Pause, als wegen des drohenden Regens das Dach über dem zweitgrößten Stadion geschlossen wurde, brachte die Nummer vier der Welt zunächst nicht aus dem Rhythmus. Pegula zog auf 4:1 davon und schien erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier das Halbfinale erreichen zu können. Doch dann bekam es die Amerikanerin mit den Nerven zu tun, zudem spielte Vondrousova jetzt wieder ganz stark auf. Der Tschechin gelangen zwei Breaks und kurz darauf der Sieg.