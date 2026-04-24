Die Fußball-Bundesliga-Saison 2025/2026 – das war auch die Spielzeit, in der drei große Vertraghickhacks die Klubs in Atem hielten. Noch immer gibt es eine Hängepartie.

Am 13. Februar war der zähe Vertragspoker beendet. Dayot Upamecano, der so wichtige Abwehrspieler, gab dem FC Bayern München sein Jawort und verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Der 27-Jährige bekam dem Vernehmen nach eine deutliche Gehaltserhöhung. Der Deal mit dem Franzosen wurde zum Geduldsspiel, weil etliche internationale Top-Klubs – so hieß es – um den Verteidiger warben. Das rief Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf den Plan, der den Beratern Upamecanos die Schuld an dem Geduldsspiel gab. Vorbei.

Schlotterbecks Ausstiegsklausel

Um Geld ging es natürlich auch bei Nico Schlotterbeck, aber anscheinend war eine Ausstiegsklausel (für bestimmte) Klubs, die schon nach der WM greifen kann, dem Abwehrspieler genau so wichtig. Nach einem skurrilen Auftritt in Stuttgart im Anschluss an das Länderspiel gegen Ghana, in dem Schlotterbeck die Medien rüffelte und ihnen widersprach, man sei ganz nah an einer Einigung, nahmen die Verhandlungen an Fahrt auf – und Schlotterbeck verlängerte seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag bis 2031. Sportdirektor Ole Book brachte zu Ende, was Sebastian Kehl begann. Die Dortmunder Fans fanden das ganze Theater nicht so toll und pfiffen Schlotterbeck während des Spiels gegen Bayer Leverkusen aus. Vielleicht spüren sie oder meinen sie, dass der Nationalspieler dann doch ganz schnell weg ist nach den Tagen in Nordamerika. Sie definieren wahre Liebe anders.

Schicker: Gute Gespräche

Um Geld geht es natürlich auch bei Andrej Kramaric. Und damit auch um Wertschätzung. Der Vertrag des bislang besten Spielers in der Bundesliga-Geschichte der TSG 1899 Hoffenheim läuft im Sommer aus, verhandelt wird schon lange. „Wir haben gute Gespräche gehabt. Es geht in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass er bleibt. Er ist eine absolute Legende“, sagt Geschäftsführer Andreas Schicker. Der Kroate spielte am Samstag den Ball nach dem 2:1 gegen Borussia Dortmund prompt zurück, als er gefragt wurde, wie es denn aussehe. „Keine Ahnung. Das ist eine Frage für Andy und Dietmar. Die sollen entscheiden“, sagte der 34-Jährige. Diese Aussage lässt doch nur einen Schluss zu: Erfüllen die TSG 1899 und Gesellschafter Dietmar Hopp die finanziellen Forderungen, dann steht einem Nachschlag im Kraichgau nichts im Weg. Das erste Angebot hat der Klub bereits verbessert.

Sportlich läuft es

Andrej Kramaric fühlt sich wohl bei der TSG 1899, die TSG 1899 möchte ihn noch ein bisschen behalten, also: Das könnte doch klappen. Das müsste doch hinhauen. Zumal der Verein ja auch schon darüber nachgedacht hat, den verdienten Spieler über seine Karriere hinaus zu beschäftigen. Und sportlich läuft es ja auch wieder. Hoffenheim kann sich noch für die Champions League qualifizieren. „Gegen Mbappé, Haaland und Yamal zu spielen, das muss unser Traum sein“, sagte der tolle Techniker am Samstag.

Wunderschöne Geschichte

Andrej Kramaric und Hoffenheim – das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Als der Kroate 2016 von Leicester City zur abstiegsbedrohten TSG 1899 kam, war nicht abzusehen, welchen Rang Kramaric einmal in Hoffenheim haben würde. Seit Jahr und Tag macht der schlitzohrige Schlüsselspieler die Mannschaft besser, mit seinen zwei coolen Elfmetertoren sorgte der kroatische Vize-Weltmeister für den Sieg gegen Dortmund. Hinter Robert Lewandowski und Claudio Pizarro liegt Kramaric auf Rang drei der erfolgreichsten ausländischen Torschützen in der Bundesliga.

Angedacht war damals, 2016, nur eine halbjährige Leihe. Kramaric war sofort begeistert von den Bedingungen. Er verriet schelmisch, eigentlich habe er auf dem Gelände das Logo von Real Madrid gesucht. Nun sind über zehn Jahre aus dem vermeintlichen Intermezzo geworden. „Das ist eine Wahnsinnsgeschichte“, sagte Andrej Kramaric. Womit wir wieder beim Thema wahre Liebe wären.

Tipps der Redaktion

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin 3:1

1. FSV Mainz 05 - Bayern München 3:2

VfL Wolfsburg - Bor. Mönchengladbach 2:1

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:1

1. FC Heidenheim - FC St. Pauli 2:1

1. FC Köln - Bayer Leverkusen 3:3

Hamburger SV - TSG 1899 Hoffenheim 1:2

VfB Stuttgart - Werder Bremen 3:0

Borussia Dortmund - SC Freiburg 2:0

