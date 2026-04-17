Nach einem kuriosen Satzverlust dreht Tennisprofi Alexander Zverev auf und spielt sich ins Halbfinale. Der Gegner steht fest. Kürt sich der Deutsche zum Rekordchampion in München?

München (dpa) - Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier von München ins Halbfinale eingezogen. Der beste deutsche Tennisprofi schlug Francisco Cerundolo aus Argentinien mit 5:7, 6:0, 6:2 und wahrte seine Chancen auf die Titelverteidigung bei dem Sandplatzevent. Der Weltranglistendritte kann mit dem vierten Erfolg in Bayerns Landeshauptstadt alleiniger Rekordchampion der BMW Open werden.

Dank einer Aufholjagd schaffte der 28-Jährige gegen den Südamerikaner trotz eines kuriosen Einbruchs im ersten Satz den Erfolg. Im Halbfinale kommt es am Samstag zum Duell mit dem Italiener Flavio Cobolli.

Zverev vergibt 4:1 im ersten Satz

Nach einem hart erkämpften Auftakterfolg und dann einem lockeren Sieg im Achtelfinale hatte Zverev vor rund 6.500 Zuschauern auf dem Center Court gegen Cerundolo zunächst alles im Griff. Mit kraftvollen und mutigen Schlägen begeisterte er das Publikum.

Dank einer 4:1-Führung und zwei Breaks war der Olympiasieger von 2021 bei eigenem Aufschlag dicht dran an der Vorentscheidung im ersten Satz. Dann aber verlor er komplett den Faden und gab den Durchgang gegen die Nummer 19 der Tenniswelt noch ab.

Beeindruckendes Comeback in Durchgang zwei

Öfter blickte der in München topgesetzte Zverev ratlos zu seiner Box, wo wie immer sein Vater und Coach Alexander senior sowie Bruder Mischa saßen. Im zweiten Satz gelang dem Favoriten dann plötzlich wieder fast alles und holte er sich den Durchgang in 30 Minuten Spielzeit zu null. Diesen Schwung nahm Zverev in den dritten Satz mit und kämpfte sich dort dann zum Sieg.

Zverev spielt eine beachtliche erste Saisonphase und steht nach den Australian Open sowie den Masters-1000-Turnieren in Indian Wells, Miami und Monte-Carlo erneut in einem Halbfinale. Zudem beendete er gegen Cerundolo eine kleine Negativserie: Im vierten Duell der beiden auf Sand gelang dem gebürtigen Hamburger der erste Sieg.

Cobolli souverän weiter

Nun wartet Davis-Cup-Champion Cobolli. Bei dem mit 2,561 Millionen Euro dotierten Turnier hatte der Weltranglisten-16. und Hamburg-Sieger von 2025 sein Viertelfinale klar mit 6:3, 6:2 gegen Vit Kopriva aus Tschechien gewonnen.