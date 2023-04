Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Also das war mal eine Überraschung am Freitagnachmittag. Da lief über den Ticker: Miroslav Klose wird Trainer des österreichischen Bundesligisten SCR Altach. Am Montag wurde der Weltmeister von 2014 vorgestellt. Der 44-Jährige erklärte, warum er in die Provinz ging und was er dort vorhat.

Altach, ein 7000-Seelen-Ort im Vorarlberg, südlich vom Bodensee. Bis Bregenz sind es 21 Kilometer, bis Konstanz 70 Kilometer. Zu den Sehenswürdigkeiten des Ortes gehören die katholische