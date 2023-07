Titelverteidiger Novak Djokovic hat in Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Der 36 Jahre alte Serbe gewann in London sein Achtelfinale gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 5:7, 6:4. Djokovic verwandelte nach 3:07 Stunden seinen ersten Matchball. Die Partie war am Sonntagabend nach zwei Sätzen wegen der bevorstehenden Nachtruhe unterbrochen worden.

London (dpa) - Bei der Wiederaufnahme der Begegnung auf dem Centre Court tat sich Djokovic zunächst schwer und verlor den dritten Satz. Es war der erste Satzverlust im laufenden Turnier für den Rekord-Grand-Slam-Champion. Doch Djokovic behielt die Ruhe und feierte beim Rasen-Klassiker seinen 32. Sieg in Serie.

Er bekommt es nun am Dienstag mit dem Russen Andrej Rubljow zu tun. «Das wird ein komplett anderes Spiel. Die Aufgaben werden von Spiel zu Spiel zu schwerer. Auch wenn man sich kaum vorstellen kann, dass es schwerer werden kann als gegen Hubert, der unfassbar gut aufgeschlagen hat», sagte Djokovic.