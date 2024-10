Leon Draisaitl trifft, doch die Edmonton Oilers verlieren in Dallas. Auch die anderen Deutschen in der NHL machten auf sich aufmerksam.

Dallas (dpa) - Trotz des dritten Saisontreffers von Eishockey-Topstar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL ihre bereits vierte Niederlage der noch jungen Spielzeit kassiert. Der Stanley-Cup-Finalist der Vorsaison unterlag auswärts bei den Dallas Stars mit 1:4. Dem Kölner Draisaitl gelang in der Schlussphase das Anschlusstor zum 1:3. Der 28-Jährige steht jetzt bei drei Toren und zwei Vorlagen in der laufenden Saison.

Entscheidenden Anteil am Ausgang ihrer Partie hatten die beiden deutschen Profis John-Jason Peterka und Lukas Reichel im Duell zwischen den Chicago Blackhawks und den Buffalo Sabres. Der 22 Jahre alte Peterka steuerte beim 4:2-Auswärtssieg seiner Sabres ein Tor und eine Vorlage bei und steht bereits bei vier Saisontoren. Aber auch Reichel konnte bei seinem Saisondebüt auf sich aufmerksam machen. In nur etwas mehr als acht Minuten Spielzeit bereitete der 22-Jährige beide Treffer seiner Blackhawks vor. Es war sein 100. Einsatz in der NHL.

Für den gebürtigen Nürnberger, der in den ersten vier Spielen der Saison nicht berücksichtigt worden war, könnte das Spiel ein Wendepunkt gewesen sein. Head Coach Luke Richardson attestierte Reichel eine gute Leistung. Reichel selbst betonte: «Du willst jedes Spiel spielen, aber ich habe in der vergangenen Saison gelernt, dass man immer positiv bleiben muss.»

Siege für Stützle und Seider, Grubauer auf der Bank

Ebenfalls eine Torbeteiligung konnte Tim Stützle bei den Ottawa Senators vorweisen. Beim 5:4-Heimsieg gegen Tampa Bay Lightning gab der 22-Jährige die Vorlage zum 4:3-Führungstreffer von Brady Tkachuk kurz vor Ende des zweiten Drittels. Moritz Seider feierte mit den Detroit Red Wings unterdessen einen klaren 5:2-Erfolg bei den noch sieglosen Nashville Predators, der Abwehrspieler blieb dabei aber ohne Scorerpunkt.

Ohne Torwart Philipp Grubauer gewannen die Seattle Kraken ihr Heimspiel gegen die Calgary Flames mit 2:1 nach Verlängerung. Der Rosenheimer Grubauer rückte in der Goalie-Rotation der Kraken wieder für Joey Daccord auf die Bank.