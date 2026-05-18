Tristan Werner aus Kirchheimbolanden ist neuer Präsident des Sportbunds Pfalz. Er folgt auf Rudolf Storck, der in zweite Reihe des Verbands geht.

Seit 2018 gehört Tristan Werner dem Präsidium des Sportbunds Pfalz an, über zwei Legislaturperioden hinweg hat der 39-Jährige die Arbeit des Gremiums kennengelernt und mitgestaltet. Nun tritt er an die Spitze der Interessenvertretung des pfälzischen Sports. Bei der Mitgliederversammlung in Landau haben die Delegierten ihn nun zum Präsidenten gewählt.

„Ich kenne den Sportbund gut, er ist mein ehrenamtliches Zuhause und ich möchte mit euch zusammen den Sport in der Pfalz fit für die Zukunft machen“, sagte Werner in seiner Bewerbungsrede. Er kommt aus Kirchheimbolanden und ist im Hauptberuf Büroleiter der dortigen Verbandsgemeinde. „Ich weiß, wie man Organisationen führt und weiterentwickelt und habe großen Spaß daran“, sagte Werner. Seit 2017 ist er ehrenamtlicher Sportkreisvorsitzender im Donnersbergkreis.

Werner folgt auf Rudolf Storck, der 2022 ins Amt kam. Seit 2024 ist 69-jährige Landauer zudem Präsident des rheinland-pfälzischen Landessportbunds. Die Doppelfunktion sei „sehr intensiv und mit großer Belastung verbunden“ gewesen, sagte Storck. Deshalb trete er nun in die zweite Reihe zurück und bleibe dem Sportbund als Vizepräsident erhalten. „In Rücksprache mit beiden Präsidien habe ich mich entschlossen, in diesem Jahr nur noch für das Präsidentenamt beim Landessportbund zu kandidieren“, sagte Storck.