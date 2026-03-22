Keinen Ausrutscher erlaubte sich das Führungstrio: Nanz-Dietschweiler, die SG Rockenhausen und die SG Portuguesa KL. Der VfR Kaiserslautern holt den dritten Punkt.

SG Portuguesa Kaiserslautern - SV Mackenbach 7:2. Ganz so deutlich wie der Endstand suggeriert, war es gerade in Hälfte eins nicht. Besonders das Defensivverhalten seiner Elf monierte SG-Trainer Robert Ratkowski da noch deutlich. Janik Abreu (23.) und Ricky Pinheiro (29.) hatten zwar für die Heimelf getroffen. Doch auch die Gäste waren durch Yannik Brill (3.) und Florian Gashi (44.) erfolgreich gewesen – 2:2 zur Pause. Mit Wiederanpfiff verpassten es die Mackenbacher, die Führung zu erzielen. Besser machte es dann die SG: Mit dem Treffer von Danny Monteirinho (48.) kippte die Begegnung zugunsten des Gastgebers. Pinheiro (52., 63.) und Abreu (73., 76.) erhöhten zum letztlich verdienten Heimerfolg.

FV Ramstein - FC Rodalben 2:5. Bittere Niederlage für die Olympia: Gegen den FC Rodenbach verteilten die Ramsteiner zu viele Geschenke und verpassten es auch noch, die eigenen Möglichkeiten zu nutzen. Die Gastgeber starteten zwar gut, lagen aber nach acht Minuten durch den Treffer von Elias Hakim in Rückstand. Die Olympia bemühte sich weiter, scheiterte aber immer wieder am starken Jan Ohle im Tor des FCR. Die Gäste nutzten ihre Chancen besser: Quincy Henderson (26.) und abermals Hakim (38.) erhöhten noch vor der Pause. Der Heimelf gelang immerhin der 1:3-Anschluss durch Moritz Schuff (43.). Doch nur kurz nach Wiederanpfiff stellte Lachunou Moumi (49.) den alten Abstand wieder her. Sven Schramm (61.) verkürzte nochmal, aber mehr war nicht drin für die Olympia. Hakim (90.+1) setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt.

SV Alsenborn - VfR Kaiserslautern 1:1 . Das Tabellenschlusslicht darf sich in Alsenborn über seinen dritten Punkt freuen, hat dabei aber auch jede Menge Glück. Der SVA, der unter der Woche noch den im Abstiegskampf so wichtigen Sieg gegen die TSG Kaiserslautern bejubelte, lief das Tor des VfR gefährlich an und drängte auf die Führung. Der Ball wollte allerdings partout nicht über die Linie. Die Gäste erwiesen sich als effektiver. Deniz Kobas (78.) erzielte per Distanzschuss die Gästeführung. Den Alsenbornern gelang kurz vor Schluss immerhin noch der Ausgleich. Jan Weber traf per Freistoß zum 1:1 und vermieste den Gästen damit den ersten Sieg in der laufenden Saison.

SV Battweiler - SV Palatia Contwig 2:0. Im Derby wurde Ruben Huber mit zwei Kopfballtoren jeweils nach Eckball (12., 17.) zum Mann des Tages. Vor 200 Zuschauern führte der Gastgeber nach 45 Minuten verdient. In der zweiten Halbzeit verflachte das Derby, sodass fußballerisch wenig Akzente gesetzt wurden. Jede Seite kam nur noch zu einer Torchance. Beim Gastgeber war es der dritte Heimsieg in Folge. Der SVB rückt damit bis auf den siebten Platz vor. TSG Wolfstein-Roßbach - FV Kindbach 9:0. Die Gäste hielten die Partie bis zur Pause noch einigermaßen offen und lagen „nur“ mit 0:2 in Rückstand. Doch in der zweiten Halbzeit kam es knüppeldick . In regelmäßigen Abständen traf die TSG zum auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Alya Diallo, Madi Ka Missoko, Timo Mangold, Yannick Metzger, Jerrit Braun, Marlon Schauer, Johannes Schell, Marcel Korb und Dean Scheidt trafen.

VfB Waldmohr - SV Katzweiler 4:1. Die Gastgeber waren von Beginn an überlegen. Zeshan Abbas gelang in der 26. Minute die Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Abbas auf 2:0. Die Gäste steckten nicht auf. Marc Weißmann (68.) verkürzte auf 2:1. Luca Kram markierte das 3:1 (77.). Ein Eigentor durch Cedric Brozeit (86.) bedeutet den 4:1-Endstand.

VfB Reichenbach - SV Nanz-Dietschweiler 1:2. Der Tabellenführer ging durch einen Flachschuss durch Jonas Klingel (5.) früh in Führung. Danach machten die Hausherren durch frühes Anlaufen dem Gegner das Leben schwer. Die Einheimischen erkämpften sich mehr Spielanteile, nur das 1:1 fiel nicht. Nach dem Wechsel hatte Reichenbach gute Chancen, doch es dauerte bis zur 65. Minute, ehe Johannes Klein das 1:1 köpfte. In der Folge kam Nanz-Dietschweiler besser ins Spiel. Yannick Mahl ließ den SVN jubeln (75.).

SG Eppenbrunn - SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler 2:3. Die Gäste siegten vor 120 Zuschauern verdient. Die SG Eppenbrunn muss nach der zweiten Niederlage in Serie etwas abreißen lassen. In einer weitgehend ereignislosen ersten Hälfte traf Rockenhausens Michael Hammerschmidt fast mit dem Pausenpfiff zur Gästeführung. Als Luke Dunne nach 70 Minuten auf 2:0 erhöhte, schien die Partie gelaufen. Eppenbrunn benötigte allerdings nur sieben Minuten, um durch Kevin Dauenhauer (72.) und Heiko Bzducha (77.) auszugleichen. Doch Fabian Schmitt sicherte mit seinem 25. Saisontreffer den Auswärtssieg.