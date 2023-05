Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen-Mannschaft des BASF TC Ludwigshafen ist erfolgreich in die neue Saison der Zweiten Tennis-Bundesliga Süd gestartet. Nach dem 5:4-Arbeitssieg am Freitag in Aschheim gewann Ludwigshafen gestern zu Hause gegen Iphitos München mit 6:3.

Die Hoffnung zerstob. Cheftrainer Steffen Neutert hatte zum Auftakt mit Nastasja Schunk geplant. Sie ist die Nummer eins des BASF TC. Doch Schunk stand am Sonntag im Finale des ITF-100-Turniers in Wiesbaden,