Kein Blick zurück, kein Hadern über zwei zuletzt vergebene Punkte. Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss am Samstag beim Tabellenzweiten FC Ingolstadt antreten. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt FCK-Trainer Marco Antwerpen. In den Übungseinheiten arbeitet er mit seiner Mannschaft vor allen Dingen an einer großen Schwachstelle.

„Basics“ nennt es Marco Antwerpen. Alleine vor dem Schlussmann den Ball im Tor versenken, immer wieder Abschlüsse üben. Wiederholt wird das dieser Tage trainiert. Am