Es ist nachvollziehbar, Marokko zum Sieger des Afrika Cups zu erklären. Allerdings kommt die Entscheidung zwei Monate zu spät.

Ein Sternchen hinter einem Ergebnis hinterlässt immer einen Beigeschmack – und das Sternchen hinter dem Sieger des Afrika Cups 2026 wird besonders groß sein. Zumal das letzte Kapitel dieses Turniers noch nicht geschrieben ist, nachdem der senegalesische Fußballverband angekündigt hat, wegen der Aberkennung des Titels vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas zu ziehen.

Beim Turnier drängte sich der Eindruck auf, Gastgeber Marokko solle in jedem Fall zum Titel manövriert werden. Schließlich sind die Nordafrikaner nach ihrem Einzug ins WM-Halbfinale 2022 die große Hoffnung Afrikas auf der globalen Fußball-Bühne. Zwar wirken die Schiedsrichter bei diesem Turnier traditionell überfordert. Aber wo käme der Sport hin, wenn jedes Team aus Unzufriedenheit mit einer Entscheidung des Unparteiischen schmollend den Platz verlässt – egal, wie umstritten der Pfiff ist. Der Senegal hatte im Finale eine Unterbrechung von 15 Minuten erzwungen, über einen Abbruch hätte sich niemand beschweren dürfen.

Marokko feiert, der Senegal sieht sich weiter als Sieger

Deshalb ist es nachvollziehbar, Marokko nachträglich zum Kontinentalmeister zu erklären. Nur: Diese Entscheidung, den Senegal zu disqualifizieren, hätte genau in diesem Moment fallen müssen, nicht erst zwei Monate später. So macht sich der Kontinentalverband angreifbar. Mehr noch: So verfestigt sich der Hauch der Korruption, der ihn und seine Funktionäre stets umweht.

Marokko feiert sich als Champion, der Senegal wird sich weiter als Afrikameister sehen. Einen echten Sieger hat dieses Turnier aber nicht hervorgebracht. Dafür aber viele Verlierer.