Ein alter Bekannter kehrt zu den Eulen Ludwigshafen zurück: Torhüter Matej Ašanin wechselt zur neuen Saison von RK Zagreb in die Pfalz. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Der 27 Jahre alte Keeper, der zum Kader der kroatischen Nationalmannschaft zählt, hat einen Zwei-Jahres-Vertrag bei dem Ludwigshafener Handball-Bundesligisten unterschrieben.

Zum Saisonende werden Gorazd Škof (43), der seine Karriere beendet, und Martin Tomovski (23), der nach Nordmazedonien heimkehrt, die Eulen verlassen. Der Klub war deswegen auf Torhüter-Suche. Von Februar bis Juni 2019 stand der 2,03 Meter große Ašanin, als Wintertransfer von Sporting Lissabon gekommen, schon im Eulen-Tor und hatte großen Anteil an der spektakulären Rettung am letzten Bundesliga-Spieltag.

Kontakt nie abgerissen

„Der Kontakt zu Matej, der inzwischen verheiratet ist, ist nie abgerissen. Es spricht für die Eulen, dass er sich hier – wie so viele – sehr schnell, sehr, sehr wohl gefühlt hat. Matej wusste die Zeit bei den Eulen zu schätzen. Sportlich ist er über jeden Zweifel erhaben. Er hat in der Bundesliga gezeigt, was er kann, er hat das auch in der kroatischen Nationalmannschaft und in der Champions League bewiesen“, freut sich Geschäftsführerin Lisa Heßler über die Rückkehr.

Ausgebildet bei RK Zagreb wurde Ašanin zweimal ausgeliehen. 2010/11 spielte er bei RK Split, im Jahr danach für RK Varteks Varaždin. Zwei Jahre Spanien folgten. Von 2012 bis 2014 stand der Torwart bei Ademar León unter Vertrag. Mit dem Klub erreichte er 2012/13 das Achtelfinale der Champions League und im Jahr danach die Gruppenphase im EHF-Pokal. Nach zwei Jahren beim Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten wechselte der Kroate zu Sporting Lissabon. Mit Sporting wurde er 2017 und 2018 portugiesischer Meister und gewann mit dem Verein 2017 den EHF Challenge Cup. Von Februar bis Juni 2019 stand Ašanin dann bei den Eulen unter Vertrag. Danach ging es – wie vertraglich vereinbart – zurück zu RK Zagreb.

„Freunde fürs Leben gefunden“

„Ich habe in diesem Verein in so kurzer Zeit Familie und Freunde fürs Leben gefunden, die meine Familie und mich stets mit Liebe und Respekt empfangen haben. Ich kann es kaum erwarten, wieder ein Teil des Teams zu werden, um neue sportliche Wunder und gute Geschichten zu schreiben“, wird Ašanin in einer Mitteilung der Eulen zitiert.