Sie sind die Opfer der Nachlässigkeiten vor ihnen, deshalb legen nun die beiden Torhüter der Adler Mannheim die Finger in die aktuell doch sehr brennende Wunde. Nach der 0:4-Schlappe gegen Eishockey-Ligaprimus Eisbären Berlin erhob schon Dennis Endras mahnend die Stimme, und nach dem fehlerbehafteten 2:5 in München sprach auch Kollege Felix Brückmann Klartext.

„In beiden Spielen wurde uns aufgezeigt, was das Topniveau der Liga ist“, befand der Olympia-Fahrer, der in Peking ohne Einsatz blieb. Brückmanns Botschaft: An dieses Topniveau reichen die Adler derzeit längst nicht heran. Ein Grund: „Mit dem System, das wir spielen wollen, müssen wir einfach mehr laufen als der Gegner.“ Davon war vor allem in München wenig zu sehen, die Anschlusstreffer waren zudem allenfalls kurze Momente des Aufbäumens gegen die Niederlage. Trainer Pavel Gross wirkte merkwürdig in sich gekehrt: „München war 60 Minuten besser, und das war’s.“ Brückmann stellt klar, dass intern mehr geredet wird: „Uns wird im Training gezeigt, was wir falsch machen.“

Es geht zunächst um Platz vier

„Die Fehler, die wir machen ärgern uns schon, weil sie in dieser Phase der Saison nicht mehr passieren sollten“, räumt Brückmanns Sturmkollege Tim Wohlgemuth ein. Die Lage stellt sich vor dem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers (Mittwoch, 19.30 Uhr) so dar: Nach Punkten und auch dem Punktquotienten sind die Adler Vierter, haben aber Straubing im Nacken. Nur dieser vierte Rang verheißt noch einen eventuellen Heimspielvorteil im Play-off-Viertelfinale.