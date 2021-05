Tom Brady hat es wieder getan. Der Quarterback gewinnt seinen siebten Super Bowl und macht deutlich, wer der beste Footballspieler der Geschichte ist. Das 31:9 seiner Tampa Bay Buccaneers gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist überraschend deutlich – und gleicht einer Machtdemonstration.

Ganz oft war es so in den vergangenen beiden Spielzeiten der National Football League (NFL): Die Kansas City Chiefs lagen zurück, manchmal mit nicht wenigen Punkten – doch irgendwann machte es „klick“. Dann war da dieser eine Moment, und plötzlich drehte die Offensive vollends auf – und das Spiel noch herum. Doch irgendwann im letzten Viertel dieses Super Bowls, der 55. Auflage des NFL-Finals gegen die Tampa Bay Buccaneers, zeichnet sich ab, dass es diesmal anders läuft für den Titelverteidiger. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes macht zwar diese typischen Patrick-Mahomes-Sachen. Er tänzelt, dreht sich, versucht den Verteidigern, die auf ihn zustürmen, zu entkommen, wirft den Ball in unwirklich anmutenden Bewegungen durch die Luft. Nur: Die Pässe kommen zu selten an, die Empfänger sind gedeckt, die Quarterback-Jäger üben unheimlichen Druck auf Mahomes aus, allzu oft bringen sie ihn zu Fall. Nicht ein Mal kommen die Chiefs an diesem Tag in die Endzone.

Einem entlockt dieses Schauspiel, wenn die gegnerische Offensive auf dem Feld zu verzweifeln scheint und er selbst an der Seitenlinie auf den nächsten Angriff wartet, immer wieder ein kurzes Lächeln: Tom Brady beobachtet das Treiben in diesem Tom-Brady-Super-Bowl mit diesem Tom-Brady-Selbstbewusstsein und der Gewissheit, dass die Tom-Brady-Dinge stets klappen. Wie ein Feldherr navigiert der 43-Jährige seine Bucs über den Platz im Raymond James Stadium von Tampa. Unaufgeregt, besonnen, sicher und fehlerfrei – und vor allem immer wieder zu Punkten. Darunter zwei Touchdown-Pässe auf Tight End Rob Gronkowski. 14 Mal hat dieses Zusammenspiel der Beiden in Playoff-Spielen geklappt, Rekord.

Großartige Spieler mit großartigen Szenen

Am Ende gewinnen die Buccaneers 31:9 und zum zweiten Mal nach 2003 den Super Bowl.

Dass es so kommt, hat unweigerlich mit der Ankunft von Tom Brady in Florida zu tun. Vor der Saison wechselte er nach 20 Jahren und sechs Siegen im Super Bowl von den New England Patriots nach Tampa – und drückte dem Klub direkt seinen Stempel auf. Die vier Touchdowns der Buccaneers im Finale vollendeten allesamt Spieler, für deren Verpflichtung sich Brady stark gemacht hat: Neben Ballfänger Antonio Brown, Ballträger Leonard Fournette eben auch Kumpel Gronkowski, den er quasi aus dem Football-Ruhestand zur Rückkehr bewegte. „Toll zu sehen, wie großartige Spieler großartige Szenen haben“, sagt Brady über seine Nebendarsteller. Bald kann er sich seinen siebten Super-Bowl-Ring an die Finger stecken.

„Ich denke, wir wussten, dass es passieren würde, oder?“, sagt Brady nach dem Schlusspfiff. Bis er kam, waren die Buccaneers ein klassisches Verliererteam. Seit 18 Jahren hatten sie kein Playoff-Spiel mehr gewonnen. Nun haben die Bucs in den Playoffs nacheinander gegen die New Orleans Saints, die Green Bay Packers und schließlich gegen die Chiefs gewonnen. Während der regulären Saison hat Tampa gegen sie alle verloren, teils deutlich. Jetzt besiegte Brady zunächst die Quarterbacks Drew Brees (42) und Aaron Rodgers (37), beides Große ihrer Zunft. Und nun Mahomes (25), den viele als Kronprinzen sehen und dem sie zutrauen, Bradys Rekord brechen zu können – irgendwann. Doch erst einmal zeigt der: Im Januar und Februar, in den K.o.-Runden, dann wenn es um alles geht, gibt es keinen Besseren als ihn. Klar, dass er der erste ist, dessen Team einen Super Bowl im eigenen Stadion gewinnt.

Es braucht auch Leichtigkeit

„Wir kommen wieder“, sagt Brady und reckt die Vince-Lombardi-Trophäe in die Höhe, „aber das wusstet ihr doch schon.“ Alle neun Endspiele, in denen er bislang mitwirkte, wurden mit höchstens zehn Punkten Differenz entschieden, im Durchschnitt waren es 4,9 Punkte. Im zehnten beträgt der Unterschied 22 Punkte, es ist eine Machtdemonstration gegen den Titelverteidiger.

„Wir haben bis zum Ende gekämpft“, sagt Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes nach dem Spiel. „Wir haben keinen guten Football gespielt, aber gekämpft.“ Doch Kampf allein reicht nicht, es braucht auch Leichtigkeit. Etwas, worauf sich die Chiefs oft genug verlassen konnten. Doch Verlass ist an diesem Abend in Tampa nur auf einen. Auf den nämlich, zu dem Mahomes direkt nach der Niederlage noch auf dem Platz sagt: „Du bist eine Legende.“