Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Felix Loch nahm das erste Ergebnis der WM gelassen. Im Sprint wurde der 31-Jährige auf seiner Heimbahn am Königssee Vierter. Dafür, dass er am vergangenen Wochenende Sprint-Weltcup-Sieger wurde, könnte man auch sagen: Nur Vierter. Aber die Frauen! Was für ein Tag!

Der 13-fache Weltmeister Felix Loch relativierte als WM-Vierter nach zuvor einem Sieg sowie den Plätzen drei und fünf: „Heuer war der Sprint sowieso nicht ganz meins“, sagte