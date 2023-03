Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum Boxstar Gustav „Bubi“ Scholz mit einer milden Strafe davon kam, als er 1984 seine Frau Helga umbrachte.

Am 23. Juli 1984 wurde eine Tragödie bekannt, die um die halbe Welt ging. Einer der vormals in Europa bekanntesten Berufsboxer, der während seiner Glanzzeit in Deutschland sehr beliebte Berliner