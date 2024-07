Carlos Alcaraz wahrt in Wimbledon seine Chance. Lange sah es für den Titelverteidiger nicht gut aus.

London (dpa) - Vorjahreschampion Carlos Alcaraz hat eine herbe Enttäuschung in Wimbledon noch abgewendet. Der spanische Tennisstar rang beim Rasenturnier in London den US-Amerikaner Frances Tiafoe in fünf Sätzen 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 nieder und vermied damit ein Aus in der dritten Runde.

Auf dem Centre Court zeigte Alcaraz bei geschlossenem Hallendach phasenweise eine enttäuschende Vorstellung und musste zweimal einen Satzrückstand wettmachen. Nach 3:50 Stunden setzte sich der 21-Jährige dennoch durch und steht damit im Achtelfinale.

Somit bleibt sein zweiter Triumph in Wimbledon weiter möglich. Vor einem Jahr hatte Alcaraz mit dem Finalerfolg über den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic imponiert.

Zum Wiedersehen mit Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev könnte es beim berühmtesten Rasenturnier der Welt erst im Endspiel kommen. Vor knapp vier Wochen hatten sich die beiden im Finale der French Open gegenübergestanden. Zverev verpasste bei der Niederlage in fünf Sätzen seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel.