Auch wenn inzwischen ein bisschen Luft zu den Abstiegsplätzen erkämpft worden ist. Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen braucht am Sonntag gegen den 1. VfL Potsdam Punkte.

Die Fans nennen ihn „Iceman“, weil Tim Schaller in cooler, unnachahmlicher Manier seine Siebenmeter eiskalt verwandelt. Das ist sein Markenzeichen. Der Linksaußen hat in dieser Saison schon 80-mal vom Punkt getroffen. In seinen vier letzten Spielen für die Eulen will der Saarländer noch ein paar Mal nachlegen. Das wäre wichtiger denn je. Gegen Potsdam am Sonntag (17 Uhr) geht es für den Tabellen-14. noch um Punkte für den Klassenverbleib.

Im Endspurt alles geben, so lautet die Devise für Tim Schaller und seine ihm ans Herz gewachsenen Teamkollegen. Vor fünf Jahren kam er in die Rhein-Neckar-Region. In St. Ingbert hatte er einst das Handballspielen gelernt. Über ein Zweitspielrecht beim Drittligisten HG Oftersheim/ Schwetzingen fand er zu den Eulen Ludwigshafen. 2022 wechselte Schaller dann zum HLZ Hochdorf-Friesenheim, wo er recht schnell mit Einsätzen bei den Profis belohnt wurde.

Nach Saisonende ist für den Maschinenbauingenieur Schluss mit Bundesligahandball. Diesen Schritt hat sich der 27-Jährige reichlich überlegt: „Das war eine Vernunft-gegen Herz-Entscheidung. Der Job steht künftig für mich im Vordergrund, der Handball rückt in den Hintergrund. Die Prioritäten verschieben sich.“

Zurück ins Saarland

Seinen Lebensmittelpunkt samt der Arbeit plant der aktuell in Teilzeit bei der BASF beschäftigte Schaller zusammen mit seiner Freundin in der saarländischen Heimat. Sportlich geht es für den Linksaußen in der vierten Liga beim TV Homburg weiter. „Die Mannschaft ist gerade abgestiegen. Ich will helfen, sie schnell wieder nach oben zu bringen und mit meiner Profierfahrung für mehr Professionalität zu sorgen“, sagt Schaller.

Die Zeit bei den Eulen bleibt dem Sportler unvergessen. Dabei ist er mit etwas anderen Erwartungen in Ludwigshafen angetreten: „Damals ist die Mannschaft gerade aus der Bundesliga abgestiegen. Dann geht man schon davon aus, dass das Team weiter oben mitspielt. Das ist aus den unterschiedlichsten Gründen anders gelaufen“, sagt er. Seine persönliche Bilanz sieht er hingegen sehr positiv: „Ich habe mich recht schnell über das Zweitspielrecht in den Kader gespielt und auch genügend Anteile bekommen. Ich durfte unheimlich viel auf und neben dem Parkett lernen.“

Bittere Entscheidung für die Eulen

Zusammen mit seinem saarländischen Freund Kian Schwarzer bildet Schaller eines der besten Linksaußen-Duos der Liga. Neben seinen Siebenmetern stehen 62 Feldtore auf der Habenseite. Bei Trainer Michael Haaß genießt Schaller sehr hohes Ansehen. „Tim ist ein sehr wertvoller Spieler, der auf dem Parkett viel Speed mitbringt. Außerdem ist er ein wichtiger Teamplayer und Führungsspieler“, betont Haaß. Umso mehr bedauert er sein Ausscheiden. „Für die Eulen ist seine Entscheidung bitter. Ich kann seinen Schritt persönlich jedoch gut nachvollziehen“, sagt der Coach.