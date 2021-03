Vor dem wichtigen Heimspiel am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen den FSV Zwickau lichtet sich das Lazarett beim 1. FC Kaiserslautern. Sowohl Tim Rieder, der wegen einer muskulären Verletzung bei der 1:2-Niederlage in Rostock passen musste, als auch Felix Götze sind zurück im Mannschaftstraining.

Der 23-jährige Götze könnte gegen das drittbeste Auswärtsteam der Liga sein Debüt für die Roten Teufel geben. Der Bruder von Weltmeister Mario Götze wurde Anfang Februar vom Bundesligisten FC Augsburg ausgeliehen, verletzte sich dann im Training an den Adduktoren. Auch Marvin Pourié trainiert seit dieser Woche wieder mit der Mannschaft. Der 30-jährige Angreifer, mit acht Treffern bester FCK-Torschütze, stand zuletzt zweimal nicht im Kader und absolvierte mit U19-Trainer Oliver Schäfer ein Individualtraining. Es sollte ein „Denkanstoß“ sein, sagte Thomas Hengen, der neue FCK-Geschäftsführer Sport.

Der Trainer ist gesperrt

Laut Trainer Marco Antwerpen habe Pourié in dieser Woche gut trainiert. „Wir sind verantwortlich, die Spieler in einen guten Fitnesszustand zu bekommen. Er wird nicht begnadigt, präsentiert sich nun wieder wesentlich leichtfüßiger“, sagte der Trainer am Donnerstag. Antwerpen darf wegen seiner Roten Karte in Rostock im Heimspiel gegen Zwickau nicht auf der Bank sitzen. „Bis eine halbe Stunde vor Spielbeginn darf ich mit der Mannschaft arbeiten, darf bis dahin eine Ansprache halten. Alles danach wird von Co-Trainer Frank Döpper übernommen“, erläuterte der 49-Jährige.

Zwickau sei eine Mannschaft mit einer laufintensiven, aggressiven Spielführung. „Es ist eine Mannschaft, die von Saisonbeginn an weiß, um was es geht.“