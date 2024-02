Der FC Bayern hat viele großartige Spieler hervorgebracht. Thomas Müller ist einer von ihnen. Nicht nur wegen eines neuen Rekordes.

Der unerreichte Franz Beckenbauer, der unvergleichbare Gerd Müller, der gefühlt fehlerlose Philipp Lahm, Arjen und Franck „Robbery“ – die Liste ließe sich verlängern, und trotzdem würden nicht alle großen Spieler aufgezählt, die der FC Bayern hervorgebracht hat. Die Münchner zählen zu den größten Klubs der Welt, fast überall auf dem Erdball kennen Menschen diesen Verein.

Vor diesem Hintergrund ist die Bestmarke, die Thomas Müller am Wochenende erreichte, nicht hoch genug zu bewerten. Als erster Spieler feierte er den 500. Pflichtspielsieg mit dem FC Bayern, was zweierlei belegt. Der Offensivspieler hat Vereinstreue bewiesen, und er hat eine außerordentliche Qualität. Nur so war es möglich, über einen so langen Zeitraum eine Rolle in einem Klub zu spielen, der Saison für Saison nicht weniger als das Triple zum Ziel erklärt.

Außergewöhnliche Fähigkeiten

Angesichts der Tatsache, dass Thomas Müller wegen seiner kommunikativen Fähigkeiten wie ein Außenminister der Münchner wirkt, gerät mitunter in Vergessenheit, über welche außergewöhnlichen Fähigkeiten er immer noch verfügt. Das wurde beim Jubiläumssieg gegen Mönchengladbach sichtbar.

In nicht allzu ferner Zukunft wird die Karriere des 34-Jährigen beendet sein. Ein Jahr, vielleicht zwei Jahre stehen ihm in München als Profi noch bevor. Wenn er nicht mehr für die Gegenwart, sondern nur noch für die Vergangenheit des FCB steht, wird er flugs in die Liste der größten Spieler rutschen, die dieser Weltklub hervorgebracht hat.