Es ist einerseits ein schönes, andererseits aber auch ein komisches Gefühl, nach 17 Jahren wieder zurück beim 1. FC Kaiserslautern zu sein, sagte der neue Geschäftsführer Sport Thomas Hengen am Mittwoch in einer Medienrunde. Seit drei Tagen ist der 46-Jährige auf dem Betzenberg nun im Amt. „Immens viele Personalgespräche“ standen in dieser Zeit an. „Mir ist wichtig, dass ich Einblick bekomme, alle Strukturen beleuchte“, sagte Hengen. Zur Mannschaft, die sich tief im Drittliga-Abstiegskampf befindet, habe er direkt am Montag gesprochen: „Dass spielerisches Potenzial da ist, hat man gesehen. Das Thema ist aber, dass nicht alles nur fußballerisch geht. Im Abstiegskampf sind auch Einsatz und Laufbereitschaft wichtig. Da ist die Mannschaft in der Bringschuld. Weniger reden, mehr bringen“, so die klare Ansage des neuen Geschäftsführers Sport.

Hengen will bei den Spielen dabei sein, nah an der Mannschaft, will mit auf der Bank sitzen. Dem Ligaverbleib soll alles untergeordnet werden. „Es ist Überlebenskampf pur. Wir müssen schauen, dass wir die Kurve kriegen“, betont der 46-Jährige.

Von Rülzheim über Bellheim zum FCK

Als Bundesligaprofi war Thomas Hengen von 1992 bis 1996 und noch einmal von 2001 bis 2004 für den FCK am Ball. Danach wechselte er zum Ende seiner Spielerkarriere zu Alemannia Aachen. Dort trainierte er die zweite Mannschaft und war Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Die Region Aachen ist zum Lebensmittelpunkt für den Südpfälzer geworden.

Zwischen Juli 2008 und Februar 2020 arbeitete Hengen als Scout für mehrere sehr namhafte Klubs in England, Deutschland und in den Niederlanden: für den FC Everton, den Hamburger SV, für West Ham United und zuletzt für den PSV Eindhoven. Seit 1. März 2020 war er dann Sportdirektor in Aachen. Als Fußballer war Hengen auch für Borussia Dortmund, den Karlsruher SC, Besiktas Istanbul und den VfL Wolfsburg aktiv. Bis zur C-Jugend spielte er in seinem früheren Heimatort beim SV Rülzheim. Von Phönix Bellheim, das Hengen damals vom SVR abwarb, ging es dann zunächst in die Jugend des FCK.

