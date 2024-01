Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Rennen noch, dann geht Deutschlands bester Abfahrer in den Ruhestand. Thomas Dreßen nimmt wegen gesundheitlicher Probleme seinen Abschied, nach einem letzten Wettstreit auf der legendären Streif. Er will am Samstag, genau sechs Jahre nach seinem Triumph, noch ein letztes Mal diese ganz besondere Atmosphäre in Kitzbühel genießen, ehe er die Ski an den Nagel hängt.

Es kommt nicht oft vor, dass sich bei einem Skirennen sehr viel um einen Athleten dreht, der gar nicht mitfährt. Thomas Dreßen hat sich die erste von zwei Abfahrten in Kitzbühel