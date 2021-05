Wie es für den 1. FC Kaiserslautern weitergeht, das kann trotz aller Gespräche und Video-Tagungen der vergangenen Wochen in der Corona-Krise niemand wirklich sagen. Rein sportlich rollt der Fußball seit Montag beim FCK nach rund fünf Wochen Zwangspause wieder etwas schneller. Finanziell ist die Lage äußerst bedrohlich.

Bleibt es beim Fragment – oder wird das Puzzle noch vollendet? In der Dritten Liga fehlen noch elf Spieltage bis zum Saisonende. Acht Klubs haben öffentlich mit einem Positionspapier für einen Abbruch der Spielzeit plädiert, sechs dagegen. Der Rest hält sich öffentlich zurück – auch der 1. FC Kaiserslautern. „Eine so wichtige Entscheidung in einer einmaligen Situation gebietet es, die Dinge hinter verschlossenen Türen zu regeln und zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen“, sagt FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt. Tendenz: Die Abbruchbefürworter sind abstiegsgefährdet oder stehen auf einem Aufstiegsplatz; Klubs, die weiterspielen wollen, rechnen sich Chancen auf den Aufstieg aus.

Beim FCK, der nach 27 Spieltagen Tabellen-14. und seit acht Ligapartien sieglos ist, wird seit Montag wieder trainiert – in Kleingruppen. Athletik, Passspiel, Dribbling. Trainer Boris Schommers ist mit der ersten Trainingswoche zufrieden. „Man hat den Jungs von Tag zu Tag die Freude angemerkt, wieder auf dem Betzenberg zu sein, wieder auf dem Trainingsplatz zu stehen. Dennoch haben sie auch sehr akribisch gearbeitet.“

Noch immer eine Nummer

Das Trainerteam habe genügend Varianten auf Lager, damit Übungseinheiten in dieser Form auch nicht langweilig würden. Längst ist Schommers im Austausch mit Sportdirektor Boris Notzon, um an der Planung für die kommende Saison zu arbeiten. Mit dem ablösefreien Innenverteidiger Alexander Winkler von Ligakonkurrent SpVgg Unterhaching steht der erste Neuzugang für die kommende Saison fest. Für den Trainer ist’s ein Signal, dass sich solch ein Spieler für die Roten Teufel entscheidet. Der Verein sei – trotz aller Schwierigkeiten derzeit – noch immer eine Nummer.

Mit der Faszination Betzenberg sollen auch andere begeistert werden. Zudem möchte der Klub Spieler wie Florian Pick und Christian Kühlwetter, die zuletzt mit dem Zweitligisten 1. FC Heidenheim in Verbindung gebracht wurden, oder Kapitän Carlo Sickinger halten. Mit Innenverteidiger Kevin Kraus, dessen Vertrag im Sommer endet, laufen Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit. Klar ist aber auch: „Die Quantität im Kader werden wir wahrscheinlich aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten verringern müssen“, sagt Schommers. Der Kader soll also kleiner werden, aber mehr Qualität haben. Eine Herausforderung. Zumal der 41-Jährige überzeugt ist: „Die Transferthematik wird in allen Ligen eine ganz andere sein, als sie es bisher war – aufgrund der Wirtschaftlichkeit der Vereine.“

Klatts Orakel

Hinter dem sportlichen Wettbewerb stehen beim FCK Existenzen. Knapp 100 Mitarbeiter hat der ob der fortwährenden fußballerischen Talfahrt der vergangenen Jahre immer kleiner gesparte Klub noch. Die Schuldenlast ist für einen Drittligisten enorm und ohne große Investoren längst nicht mehr zu stemmen. Der Abstieg 2018 in die Dritte Liga hat den FCK finanziell endgültig zum akuten Sanierungsfall gemacht.

Und das vor dem Hintergrund, dass schon zuvor klar war: „In der Zweiten Liga ist der FCK mit diesen Kostenstrukturen kaum sanierbar. Es gibt zwei Szenarien für diesen Verein – langfristig betrachtet: Erste Liga oder Regionalliga.“ Das sagte der damalige FCK-Vorstand Michael Klatt im November 2016 im Interview mit dieser Zeitung. Die nach dem Abstieg in die Dritte Liga am 3. Juni 2018 von 92,13 Prozent der auf der Versammlung abstimmenden Mitglieder beschlossene Ausgliederung der Profifußballsparte sollte die Rettung sein. Es war eine bewusste Entscheidung gegen Insolvenz und Neuanfang. Das „Lauterer Modell“ sollte große und kleine Investoren für FCK-Aktien begeistern. Knapp zwei Jahre später nun braucht der Klub weiter dringend Geld. Immerhin haben im Frühjahr 2019 die reichen FCK-Fans und Unternehmer Annemarie Becker, Dieter Buchholz, Axel Kemmler, Professor Peter Theiss, Giuseppe Nardi und Steffen Wick zusammen für 750.000 Euro FCK-Aktien gekauft.

Ein teures Risiko

Weil darüber hinaus kein Eigenkapital geflossen und auch der Wiederaufstieg in die lukrativere Zweite Liga misslungen ist, haben sich die damaligen Geschäftsführer Klatt und Martin Bader für die erneute Aufnahme von Fremdkapital entschieden. Damit haben sie die Drittliga-Lizenz auch für 2019/20 gesichert – mit einem teuren Risiko. Sie haben den Roten Teufeln eine noch höhere Schuldenlast mit auf den beschwerlichen Weg in die Zukunft gegeben. Samt einer Zinslast von gut einer Million Euro pro Jahr.

Der neue Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt, vom neuen Beirat um Markus Merk und Rainer Keßler eingestellt, ist seit 3. Dezember im Amt. Mit der frisch verhandelten und dann wegen der Corona-Krise vorerst nicht weiter bezahlten Stadionpacht haben die neuen Bosse eine weitere Baustelle – vor allem in der Diplomatie mit den Vertretern der Stadt Kaiserslautern. Und die Unterschrift eines Großinvestors ist nach wie vor nicht in Sicht. Gespräche mit dem Luxemburger Unternehmer Flavio Becca, mit dem die ehemalige FCK-Führung lange verhandelt hat und der 25 Millionen Euro Eigenkapital auf fünf Jahre in Aussicht stellte, haben dem FCK bislang kein Eigenkapital gebracht. Merk, Keßler und Voigt auf der einen und Becca auf der anderen Seite finden nicht zueinander. Offenbar liegen die Vorstellungen über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Zukunft zu weit auseinander. Geld von Becca, der auch an mehreren städtischen Grundstücken interessiert ist, braucht der Klub aber aktuell mehr denn je: Mangels Liquidität für dieses Frühjahr hat der FCK die schon 2019 zur Lizenzsicherung für die Saison 2019/20 vereinbarte Bürgschaft Beccas über 2,6 Millionen Euro in Anspruch genommen. Sie sichert einen Sparkassenkredit des FCK ab. Becca ist verärgert, dass er von der Inanspruchnahme der Bürgschaft nicht durch den FCK, sondern offenbar nur durch seine Bank erfahren hat.

Gespräche mit Gläubigern

Die Schulden des Klubs belaufen sich auf rund 20 Millionen Euro. Für eine weitere Drittliga-Saison müssen etwa zwölf Millionen Euro her. Da bringt der Transfer von Torwart Lennart Grill für knapp zwei Millionen Euro zu Bayer Leverkusen etwas Entspannung. Indes sind Teile der Transfererlöse wie etwa auch künftige andere Einnahmen aus TV- und Zuschauererlösen als Sicherheiten an Gläubiger verpfändet. Der Hauptgläubiger, der Fußballfinanzierer Quattrex, ist mit acht Millionen Euro engagiert – zu 7,5 Prozent verzinst. 1,5 Millionen Euro davon werden in der ursprünglich am 1. Juli beginnenden Saison 2020/21 fällig, ebenso wie ein Darlehen über rund eine Million Euro von Sportvermarkter Lagardère. Dazu macht der FCK je Drittliga-Saison deutlich mehr als fünf Millionen Euro Verlust. Das sind die größten Löcher, die bis 30. Juni 2021 zu stopfen sind. Bis 31. Oktober muss der FCK dem DFB Zahlen und konkrete Pläne nachweisen. Wo soll das Geld ohne große Finanzspritze von außen herkommen, zumal offen ist, wann es wieder Spiele geben wird, geschweige denn Spiele mit zahlenden Zuschauern?

So ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung zum Erhalt des FCK samt Verbleib in der Dritten Liga eine der Optionen. Sie ist aber der letzte Ausweg. Auch um den Gang zum Insolvenzgericht zu vermeiden, laufen Gespräche mit den Gläubigern über eine mögliche anderweitige Entschuldung.

Eingetragener Verein betroffen

Von der Planinsolvenz wäre wegen der fünfjährigen Haftungsgemeinschaft nach der Ausgliederung neben der FCK-Kapitalgesellschaft Profifußball auch der eingetragene Verein betroffen: etwa als Emittent der Betze-Anleihe und Mehrheitseigentümer der Kapitalgesellschaft auf Aktien (KGaA). „Wir sind in engem Austausch mit der KGaA, eine Planinsolvenz ist nur eines der Szenarien, die es gibt“, sagt der Vorstandsvorsitzende des e. V., Wolfgang Erfurt, „wir lassen das alles von Rechtsberatern begleiten.“

Die FCK-Mitarbeiter sind noch in Kurzarbeit, dadurch spart der FCK pro Monat mehrere Hunderttausend Euro. Zudem helfen die rund 300.000 Euro, die jeder Drittligist von den Champions-League-Startern als Solidarbeitrag in der Corona-Zeit erhält (unter anderem für Corona-Tests). Reduzierte Kosten, reduzierte Einnahmen. Ausgang ungewiss.

Allerdings war die finanzielle Lage des FCK schon vorher prekär. Sind die Pläne der Klubbosse so durchdacht, dass sie auch greifen? Die Fans jedenfalls zittern mit ihren Roten Teufeln. Auch ohne Ligaspiele.