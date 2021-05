Fünf Punkte, Tabellenplatz 19, erst sechs Tore. Drittligist 1. FC Kaiserslautern braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

Eigentlich könnte der 1. FC Kaiserslautern nach dem vergangenen Donnerstag endlich mal wieder positiver in die Zukunft blicken, nachdem die Gläubiger dem Insolvenzplan zustimmten. Eigentlich. Wäre da nicht die sportliche Situation. Nur fünf Pünktchen aus acht Spielen, noch kein Sieg, der vorletzte Tabellenplatz. Angreifer Marvin Pourié hat Recht, wenn er sagt: „Uns läuft die Zeit davon.“ Er rackert vorne für zwei, ist aber oft alleine. Dem FCK fehlt in der Offensive die Durchschlagskraft, die Kreativität, der Mut, die Überzeugung. Vor allen Dingen gegen defensiv ausgerichtete Teams fehlen die Lösungen. Das wissen natürlich auch die Gegner. Sechs Tore in acht Spielen, weniger hat kein Drittliga-Team erzielt. Das sagt alles.

Offensivqualität und Tempo abgegeben

Mit Christian Kühlwetter, Florian Pick und Timmy Thiele hat der FCK viel Offensivqualität und Tempo vor der Saison abgegeben – 37 von 59 Toren in der vergangen Spielzeit. Positiv am Montagabend: Die Mannschaft war defensiv stark verbessert, ließ kaum Torchancen des eigentlich so offensivstarken Tabellenführers aus Rostock zu. Im Sommer gab es wieder einmal einen Umbruch im Kader, es folgte die Trainerentlassung von Boris Schommers nach zwei Spieltagen. Dessen Nachfolger Jeff Saibene macht bislang einen hervorragenden Eindruck, legt den Finger in die Wunde.

Eigentlich bräuchte er Zeit, um das Team zu formen. Doch die hat er nicht. Am Samstag geht es nach Zwickau. Der FSV hat als Tabellenzwölfter zehn Punkte. Verliert der FCK in Sachsen, droht er erst einmal den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Von dem Spitzenteam, was man vor der Saison sein wollte, braucht aktuell keiner zu reden.