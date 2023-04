Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spielen, essen, schlafen, aufstehen, wieder in die SAP-Arena fahren, ein leichtes Fitnessprogramm absolvieren, rein in den Bus, aussteigen, wieder spielen, heimfahren, schlafen. Letztlich steckt dieses Pensum hinter dem Eishockey-Fachbegriff „back to back“. Den Adlern Mannheim steht es am Deinstag und am Mittwoch bevor, zwei Partien ohne wenigstens einen Tag Pause dazwischen.

Klagen? Keine. „Wir wussten“, sagt Trainer Pavel Gross lapidar, „dass auch diese Saison keine normale Saison werden würde.“

Die Terminhatz gegen Ende der Hauptrunde –