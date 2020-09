Sören Friemel (Oberschiedsrichter) ist der Mann, der Tennis-Superstar Novak Djokovic am Sonntag bei den US Open disqualifiziert hat. Zuvor verlor der Serbe nach einem abgegebenen Aufschlagspiel die Nerven, schlug im Achtelfinale gegen Spaniens Pablo Carreno Busta wütend einen Ball weg und traf dabei eine Linienrichterin.

Friemel ist in der Region kein Unbekannter, fungierte er doch einst als sogenannter Supervisor beim Weltranglistenturnier Römerberg Open. Der ehemalige Turnierchef Hubert Bohlender hatte die Partie Djokovics verfolgt. „Es war sicher keine Absicht, aber dem Supervisor blieb gar keine andere Wahl“, meinte der Römerberger mit Blick auf die Entscheidung, die für viel Wirbel in New York gesorgt hat und noch sorgt. Bei dem Turnier in der Pfalz ist der Schiedsrichter regelmäßig gewesen. Seit April 2014 ist der gebürtige Münsteraner von der ITF (International Tennis Federation) zum „Head of Officiating“ ernannt worden und damit zum weltweiten Chef des Schiedsrichterwesens. Als so genannter Supervisor ist er bei Grand Slams im Einsatz. Bei den US Open ist er seit dem vergangenen Jahr Oberschiedsrichter. Er hatte im vergangenen Jahr den Amerikaner Brian Early beerbt. Und in dieser Funktion war er in der Djokovic-Partie gefordert.

Lange Diskussionen am Netz

Der Weltranglisten-Erste aus Serbien hatte nach einem verlorenen Aufschlagspiel im ersten Satz wütend einen Ball weggeschlagen und dabei eine Linienrichterin getroffen. Zwar hatte Djokovic den Ball nicht mit Absicht in Richtung der Frau geschlagen, diese war aber zu Boden gegangen und hatte danach sichtlich Probleme mit der Atmung. Djokovic schien selbst völlig erschrocken über die Situation. Der große Favorit auf den Titel diskutierte danach minutenlang mit den Verantwortlichen, die aber keine Gnade walten ließen.

Djokovic hatte beim Stand von 5:4, 40:0 gegen den Spanier Pablo Carreno Busta drei Satzbälle nicht genutzt, verlor anschließend zum 5:6 erstmals den Aufschlag. Minutenlang diskutierte der Australian-Open-Sieger am Netz mit dem Schiedsrichter, an seinem unwürdigen Aus änderte das aber nichts mehr. Djokovic war zuvor in diesem Jahr noch unbesiegt.

Zweiter Skandal bei US Open

Nach dem ganzen Wirrwarr in Folge eines positiven Corona-Falls beim Franzosen Benoit Paire haben die US Open nun auch noch einen ganz großen Skandal. „Das ist natürlich unglaublich bitter. Er ist disqualifiziert worden für einen großen Fehler“, sagte Tennis-Legende Boris Becker als TV-Experte bei Eurosport. Becker war in der Vergangenheit drei Jahre Trainer von Djokovic.

Wieder Negativ-Schlagzeilen für Dkojovic

Für den Serben setzt sich damit ein turbulentes Jahr fort. Anfangs dominierte Djokovic die Szene und gewann die Australian Open. Während der Corona-Pause sorgte er dann mit seiner Adria Tour für negative Schlagzeilen und wurde selbst positiv auf das Virus getestet. Zuletzt sorgte er dann auch noch mit der Gründung einer neuen Spielergewerkschaft für Aufsehen.