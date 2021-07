Alexander Zverev gewinnt auch sein Zweitrundenmatch bei den Olympischen Spielen ungefährdet. Die deutschen Tennis-Damen haben in Tokio dagegen keinen Grund zur Freude.

Tokio (dpa) - Dank des nächsten souverän gelösten Pflichtsiegs genießt Alexander Zverev weiter die Olympischen Spiele in Tokio.

Mit dem 6:2, 6:2 gegen Daniel Elahi Galan zog der beste deutsche Tennisprofi ins Achtelfinale ein. Seinem Medaillenwunsch kam der locker und gelöst auftretende Hamburger damit einen kleinen Schritt näher. Gegen den kolumbianischen Außenseiter Galan dominierte Zverev das Spielgeschehen am bewölkten Montag insbesondere bei eigenem Aufschlag deutlich. „Das war heute ein relativ positives Match für mich. Ich freue mich, dass ich weiter bin“, sagte der Weltranglisten-Fünfte.

Erster Auftritt auf Centre Court

Zverev startete bei seinem ersten Auftritt auf dem Centre Court im Ariake Tennis Park mit einem Break in die Partie und nahm Galan zum 5:2 ein weiteres Mal das Service ab. Auch im zweiten Satz raubte Zverev dem Weltranglisten-113. früh die Hoffnungen und ließ ihm mehrfach keine Chance, wenn er das Tempo in den Schlägen verschärfte. „Bei diesen Bedingungen musst du aggressiv spielen, du musst versuchen, mit dem Aufschlag viel zu machen. Du musst versuchen, die Rallye zu dominieren, das hat heute relativ gut geklappt“, sagte er.

Im Achtelfinale gegen Nikolos Bassilaschwili aus Georgien oder den Italiener Lorenzo Sonego dürfte auf die deutsche Nummer eins eine schwierige, aber in jedem Fall ebenfalls machbare Prüfung warten. Zverev tritt in der japanischen Hauptstadt als Medaillen-Mitfavorit an und bekräftigte seine eigenen Ambitionen mehrfach.

Auch im Doppel im Achtelfinale

Auch im Doppel-Wettbewerb steht der 24-Jährige mit Jan-Lennard Struff in der Runde der besten 16. Dem Sauerländer wollte Zverev nach seinem Zweitrundenmatch für die knifflige Aufgabe gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic die Daumen drücken.

Bei den Damen erreichte fünf Jahre nach dem Silbermedaillengewinn von Angelique Kerber keine deutsche Tennisspielerin das Achtelfinale. Nachrückerin Anna-Lena Friedsam aus Andernach schied als letzte deutsche Teilnehmerin mit einem 1:6, 1:6 gegen die russische French-Open-Finalistin Anastasia Pawljutschenkowa aus. Wimbledon-Halbfinalistin Kerber hatte verletzungsbedingt für die Olympischen Spiele abgesagt.

