Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (35) hätte seine Karriere unter anderen Umständen wohl nicht schon im Vorjahr beendet. Davon geht Mike Krack, Teamchef bei Vettels ehemaligem Rennstall Aston Martin, aus.

Spielberg (dpa) - «Hätte er das diesjährige Auto gehabt, hätte er seinen Rücktritt wohl verschoben», sagte der 51-Jährige im Interview des Fachportals «speedweek.com».

Vettel war Ende 2022 zurückgetreten. Laut Krack zum Teil auch wegen des Frusts über den fehlenden Fortschritt. «Er wird wohl am Anfang der Saison seine Motivation verloren haben», sagte der Luxemburger: «Am Ende der Saison, in Suzuka und Austin, konnten wir mithalten, da war Sebastian wieder heiß. Aber da war seine Entscheidung schon gefallen.»

Vettel war 2021 von Ferrari zu Aston Martin gewechselt und wollte mit den Engländern noch einmal um Siege mitfahren. Das gelang aber nicht so, wie es sich der Hesse vorgestellt hatte. In diesem Jahr ist das Auto des Rennstalls allerdings stark verbessert und Vettels Nachfolger Fernando Alonso schaffte es in acht Saisonläufen überraschend sechsmal auf das Podest.