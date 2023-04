Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Lauf von Tatjana Maria bei Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ist vorbei. Trotz eines starken Kampfes verpasste die 34-Jährige gegen ihre gute Freundin Ons Jabeur am Donnerstag den sensationellen Einzug ins Finale. Am Ende gab es noch einen anrührenden Moment.

Tatjana Maria hatte sich gerade leicht zerknirscht auf den Pausenstuhl gesetzt, ein paar Sekunden zuvor war ihr großer Wimbledon-Traum im Halbfinale mit einer 2:6, 6:3, 1:6-Niederlage gegen die Weltranglisten-Zweite