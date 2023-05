Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Mastersturnier schließt die Serie Wilson Junior Race traditionell ihre Saison ab. Knapp 60 Nachwuchs-Tennisspieler der Klassen U12, U14 und U16 waren am Wochenende auf der Anlage des TC Grün-Weiss Frankenthal am Start. Eine Pfälzerin kam immerhin bis ins Finale.

Wegen der Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr weniger Vorturniere ausgespielt. Erst am 16. Juli erfolgte in Nußloch der Startschuss für die beliebte Turnierserie. Für die Teilnehmer