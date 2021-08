Jochen Kientz, der Sportliche Leiter des SV Waldhof Mannheim, wollte sich Donnerstagabend immer noch nicht in die Karten schauen lassen. Doch längst ist durchgesickert, dass Patrick Glöckner der Wunschkandidat als neuer Trainer ist. Der 43-Jährige löste seinen Vertrag beim Chemnitzer FC auf – jetzt könnte es schnell gehen.

„Wir wollen in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen“, sagte Kientz, verwies aber darauf, dass das Rennen für Glöckner noch nicht gewonnen sei. Er werde dem Aufsichtsrat der Spielbetriebs-GmbH, der die Personalie absegnen muss, mehrere Kandidaten vorschlagen. „Ich werde sicher dazusagen, wer meine Nummer A ist“, erklärte der Sport-Chef der Mannheimer. „Aktuell“, verriet Kientz, „gibt es vier Trainer, die in Frage kommen“.

Glöckner: „Richtiger Weg für uns alle“

Es spricht viel dafür, das Glöckner, wie schon in der vergangenen Woche berichtet, die Nummer A auf dem Zettel von Kientz ist. Der 43-Jährige verabschiedete sich auf der Website des CFC von den Fans der Himmelblauen. „Leider trennen sich hier erst einmal unsere Wege, auch wenn es mir schwerfällt und keine einfache Entscheidung war. Nach Abwägen der beruflichen und privaten Konstellation, ist es am Ende der richtige Weg für uns alle.“

Glöckner, der aus dem Raum Frankfurt stammt, hatte signalisiert, wieder näher an der eigenen Heimat arbeiten zu wollen. Durch den persönlichen Kontakt zu Kientz – beide kennen sich schon viele Jahre – fanden beide Seiten in einem Gespräch in der vergangenen Woche zueinander. Durch die nun erfolgte Vertragsauflösung von Glöckner beim CFC, wo sein Vertrag ursprünglich noch bis Juni 2021 lief, wurde der Weg frei. Jetzt fehlt noch das O.k. vom Aufsichtsrat der Mannheimer.

Trares Kandidat in Homburg

Das Votum des Gremiums pro Glöckner ist wahrscheinlich, denn mit Bernhard Trares steht der ehemalige Wunschkandidat von Bernd Beetz nicht mehr zur Verfügung. Der Präsident hatte die Verlängerung mit dem Ex-Trainer zur obersten Priorität erklärt und war wenig begeistert, als sich Trares dazu entschloss, den Klub zu verlassen.

Möglicherweise bekommt der 54-Jährige nach seinem Italien-Urlaub schon bald wieder viel zu tun, denn er steht auf der Kandidatenliste des ambitionierten Regionalligisten FC Homburg.