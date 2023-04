Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In zwei Wochen startet der SV Waldhof Mannheim im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg in die neue Spielzeit, eine Woche später geht es in der Dritten Liga los. Noch immer fehlen einige Spieler im Kader, die Zeit wird knapp. Der Sportliche Leiter bleibt ruhig, der Trainer warnt.

Patrick Glöckner wirkte Samstagnachmittag keinesfalls hektisch oder verängstigt, aber er fand klare Worte. „Wir müssen im Training langsam mal Zehn gegen Zehn spielen, um Abläufe und