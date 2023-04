Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme versucht der SV Waldhof, nach zuletzt zwei Niederlagen in der Dritten Liga wieder in die Spur zu kommen. Die Mannheimer gastieren am Samstag (14 Uhr) beim Aufstiegskandidaten Hansa Rostock.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen. So müssen sich die Marcel Seegert, Marco Schuster und all die anderen Akteure gefühlt haben, als sie am Freitag auf dem Platz des SV Warnemünde standen.