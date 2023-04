Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Hinrunde läutete die Drittliga-Partie gegen den 1. FC Magdeburg die beste Phase für den SV Waldhof ein. Nach dem 5:2-Erfolg gab es auch noch klare Heimsiege gegen Ingolstadt und Saarbrücken. Gegen eine Wiederholung der Geschichte hätten die Mannheimer vor dem Duell am Samstag (14 Uhr) an der Börde nichts. Es geht auch gegen alte Bekannte.

Die Blau-Schwarzen drohten in die Abstiegszone abzurutschen, ehe der Kantersieg gegen den FCM die Wende brachte. In einer Spielzeit, in der es für die Waldhöfer schon erstaunliche Höhen