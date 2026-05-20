Steht beim SV Waldhof Mannheim das nächste personelle Beben vor der Tür?

Gerüchten zufolge hat der Fußball-Drittligist den Markt nach einem neuen Trainer sondiert und ist mit dem Deutsch-Kosovaren Orest Shala fündig geworden. Der 34-Jährige trainiert aktuell in Portugal den Drittligisten CD Mafra.

Der Grund für diese überraschende Personalie: Trainer Luc Holtz möchte dem Vernehmen nach sein Engagement bei den Kurpfälzern bereits nach dieser Saison beenden. Der Verein wollte sich am Mittwoch zur der aktuellen Personalie auf Anfrage nicht äußern. Holtz ließ eine Gesprächsanfrage der RHEINPFALZ unbeantwortet.

Wohl nur ein Intermezzo

Damit sieht es stark danach aus, dass das Gastspiel des ehemaligen luxemburgischen Nationaltrainers nur ein kurzes Intermezzo beim Waldhof wird und mit dem Verbandspokalfinale am Samstag gegen den Stadtrivalen VfR Mannheim (11.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) endet. Holtz war erst nach dem zweiten Spieltag der abgelaufenen Saison für den Österreicher Dominik Glawogger von Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber inthronisiert worden. Aus gut unterrichteten Kreisen ist zu hören, dass Holtz im Laufe der Saison ein Angebot vom französischen Erstligisten FC Metz erhalten hatte und er dieses auch gerne angenommen hätte. Der Verein soll ihm aber die Freigabe verweigert haben.

Anzeichen für einen Stimmungsabfall beim Luxemburger gibt es seit Wochen. In seiner Kommunikation hat sich Holtz unterschwellig aber durchaus wahrnehmbar geändert. Die Kritik an der Spielweise seiner Mannschaft rückt er immer wieder in den Mittelpunkt. Das Gleichgewicht zwischen Offensive und Angriff passt nicht. Die Folge: Mit 72 Gegentreffern gehört der Waldhof mit zu den Schießbuden der Dritten Liga – nachdem in der vorherigen Saison die Abwehr bei fast gleichem Personal das Prunkstück und damit Garant für den Klassenerhalt war. Und dazu kamen mit Oluwaseun Ogbeumdia und Sanoussy Ba Verstärkungen aus höheren Ligen.

Dem Saisonende entgegen geschleppt

Zudem sprach er davon, nach dem frühzeitig sichergestellten Klassenverbleib jungen Spielern für die kommende Saison eine Chance geben zu wollen. Indes kamen diese wie Mittelfeldspieler Denis Kryeziu eher weniger oder wie Stürmer Nolan Muteba N’Tumba länger nicht zum Einsatz. Dazu wurde die Leistung der Mannschaft in den vergangenen Woche nimmer schwächer. Der Waldhof schleppte sich mit sieben Punkten aus den letzten acht Spielen dem Saisonende entgegen, schmiss dabei zudem zwei Spieltage vor Rundenende auch noch Stürmer Felix Lohkemper raus – mit 16 Treffern immerhin der beste Torschütze, den der Waldhof innerhalb einer Saison seit dem Wiederaufstieg 2019 in seinen Reihen hatte. Das kann eigentlich nicht im Interesse eines Trainers sein, der etwas beim SV Waldhof aufbauen möchte.

In seinen 36 Spielen mit dem Waldhof erreichte Holtz eine ausgeglichene Bilanz: 15 Siegen stehen bei sechs Unentschieden 15 Niederlagen gegenüber. Mit insgesamt 52 Punkten haben die Kurpfälzer nach zwei Jahren, in denen sie nur knapp dem Abstieg entronnen sind, eine ruhige Saison verlebt, ohne aber wirklich häufig zu glänzen.