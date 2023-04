Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Waldhof tritt am Samstag vor mehr als 30.000 Zuschauern in Dresden an – und träumt vom Zweitligaaufstieg. Zudem steht der erste Neuzugang fest.

Dynamo feiert ein Jubiläum, das Stadion ist pickepacke voll, die Mannschaft wird ein Sondertrikot tragen – und der SV Waldhof möchte den Dresdnern die Feier verderben. Mit einem Sieg beim