Drei Siege im Jahr 2023, ein Heimspiel gegen den SC Verl vor der Nase – das sollte beinahe ein Selbstläufer werden, oder? Der Waldhof-Trainer ist anderer Meinung.

Der Verdacht liegt nahe, doch Christian Neidhart widerspricht in aller Vehemenz. Nein, das machte der Trainer des SV Waldhof glaubhaft, seine Mannschaft würde den nächsten Gegner in der Dritten Liga nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Wir bleiben voll fokussiert“, sagte der Coach der Mannheimer am Freitag mit Blick auf das Duell seiner Elf gegen den SC Verl. Am Montag (19 Uhr) würde eine Waldhof-Mannschaft auf dem Platz stehen, die um die Qualität des Kontrahenten weiß – ganz unabhängig davon, dass der SCV nicht zu den schillerndsten Namen in der Liga zählt.

Die aktuelle Tabelle und die Aktivitäten der Verler in den vergangenen Wochen stützen Neidhart, denn als Elfter haben sich die Ostwestfalen, die als klarer Abstiegskandidat galten, im Tabellenmittelfeld festgebissen. Zudem hat der Klub im Winter mit Oliver Batista Meier (Dynamo Dresden), Patrick Kammerbauer (zuletzt vereinslos, davor SC Freiburg II) sowie Stijn Meijer (PEC Zwolle/Niederlande) drei Akteure verpflichtet, denen ordentliches Drittliga-Niveau bescheinigt werden kann.

Die Mannheimer werden also ordentlich gefordert sein, wenn die formidable Bilanz im Kalenderjahr 2023 ausgebaut werden soll. Frohe Kunde gab es von Neidhart bezüglich der personellen Lage, denn mit Ausnahme der Langzeitverletzten, also Marco Höger und Gerrit Gohlke, stehen ihm aktuell alle Akteure des Kaders zur Verfügung. Daher ist davon auszugehen, dass der Trainer seine Startformation unverändert lässt. Schließlich gelang der zuletzt nicht nur ein klarer Erfolg bei Viktoria Köln, sondern zudem eine gute Leistung. Vor mindestens 6000 Zuschauern, so viele Karten waren Freitagvormittag für die Partie verkauft, soll das am Montag eine Fortsetzung finden.