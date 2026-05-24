Das Aus des Düsseldorfer Spielerberaters Thorsten Weck als sportlicher Berater von Präsident Bernd Beetz ohne offizielle Funktion beim Drittligisten ist besiegelt.

Nur wenige Stunden nach dem 3:0-Erfolg im badischen Verbandspokal gegen den Oberligisten und Stadtrivalen VfR Mannheim erteilte der Verein am Samstagabend Weck Hausverbot zu sämtlichen Räumen der SV Waldhof Mannheim Spielbetriebs 07 GmbH. Das umfasst das Trainingsgelände am Alsenweg sowie die VIP-Bereiche im Carl-Benz-Stadion. Auch untersagte der Waldhof Weck, Kontakt zu Mitarbeitenden aufzunehmen und ihnen Anweisungen zu geben.

Zuvor war der Druck auf den Präsidenten größer geworden, zu handeln. Die Ultras Mannheim 99 sollen dem Vernehmen nach für das Pokalspiel am Samstagmittag im Carl-Benz-Stadion Aktionen gegen Weck angekündigt haben. Daher soll es am Freitag Gespräche mit Vertretern der Fanszene, aber auch mit Mitarbeitenden gegeben haben, um über die Personalie Weck zu sprechen. Aufgrund des Verhaltens von Weck – er soll sich massiv in die Transferpolitik eingemischt, den Mannschaftsrat zusammengerufen und in die Aufstellung hineingeredet haben – gab es vereinsintern deutliche Spannungen. Sowohl Verein als auch Weck wollten in den vergangenen Tagen dazu keine Fragen beantworten.

Veränderungen im Kader

Diese toxische Gemengelage hat auch Konsequenzen für den Kader des Drittligisten: Mittelfeldspieler Janne Sietan betonte nach dem Pokalsieg, dass das Spiel gegen den Stadtrivalen sein letztes für den Waldhof gewesen sei. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus, der Verein hatte durchaus Interesse, das Arbeitspapier zu verlängern. Auch Kapitän Lukas Klünter soll Abwanderungsgedanken haben. „Ich habe noch Vertrag im nächsten Jahr und werde auch versuchen, den zu erfüllen“, sagte er und klang dabei nicht so, als dass es für ihn unlieb wäre, wenn es doch für die kommende Runde woanders hingehen würde. Derweil bestätigte Trainer Luc Holtz, dass er nach der „ordentlichen Saison“ den Verein verlassen wird. Sein neuer Arbeitgeber wird dann eine Ablösesumme an den Waldhof zahlen müssen, schließlich hat Holtz noch einen Vertrag für die kommende Runde.

Verlässt den SVW: Trainer Luc Holtz. Foto: Ralf Moray

Mit der Trennung von und dem Hausverbot für Weck zog vor allem Präsident Bernd Beetz die Reißleine, bevor der Verein an den internen Spannungen zu zerreißen drohte. Als Konsequenz daraus wird sein Sohn Christian eine andere Funktion beim Waldhof übernehmen. Am Samstagnachmittag teilte der Verein bereits auf seiner Homepage mit, dass Christian Beetz ab der Spielzeit 2026/27 als geschäftsführender Gesellschafter der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH agieren wird. Gleichzeitig wird er sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats niederlegen. Damit will der Präsident wieder mehr Zugriff auf das tägliche Geschäft beim Drittligisten erhalten und soll wieder Ruhe im Verein einkehren. Schließlich ist es das große Ziel von Bernd Beetz der Aufstieg in die Zweite Bundesliga.